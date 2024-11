Mike Tyson ने 31 साल छोटे बॉक्सर को फाइट से पहले ही मारा थप्पड़, जानें- कब शुरू होगा मेन मुकाबला?

Mike Tyson Fight Video: दिग्गज हैवीवेट माइक टायसन और यूट्यूबर से बॉक्सर बने जेक पॉल के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्केबाजी मुकाबले में फाइनल वेट-इन के दौरान माहौल गर्म हो गया. दरअसल, टायसन ने टेक्सास के अर्लिंग्टन में एटी एंड टी स्टेडियम में लोगों की भीड़ के सामने ही पॉल को थप्पड़ मार दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो ने असली मुकाबले से पहले ही लोगों में रोमांच भर दिया है.

इस घटनाक्रम के बाद, टायसन के एक करीबी दोस्त टॉम पैटी ने यूएसए टुडे को बताया कि यह थप्पड़ वजन मापने के दौरान हुई एक घटना के कारण मारा गया. उन्होंने बताया कि पॉल ने टायसन के पैर के अंगूठे पर पैर रख दिया था. जिसके बाद टायसन की ये प्रतिक्रिया थी. पैटी ने कहा, 'जेक ने माइक के पैर पर पैर रखा, जिसके कारण यह प्रतिक्रिया हुई... मैं वहीं थी और माइक ने मुझे यह बताया.'

