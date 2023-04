VIDEO: करण कुंद्रा संग रिलेशनशिप पर बात करते हुए क्यों रो पड़ी तेजस्वी प्रकाश? वायरल हो गया वीडियो

नई दिल्ली: तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) और करण कुंद्रा (Karan Kundra) टीवी के सबसे क्यूट कपल्स में से एक बन चुके हैं. दोनों की पहली मुलाकत रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 15' में हुई थी. यहीं दोनों दोस्त बने और जल्द ही दोनों का रिश्ता प्यार में बदल गया. इसके बाद से ही इन्हें अक्सर एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हुए देखा जाने लगा है.

तेजस्वी और करण कभी अपनी शादी की खबरों के कारण तो कभी ब्रेकअप की खबरों को लेकर अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं. हालांकि, ये दोनों किसी भी अफवाह से इतर एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े नजर आते हैं. अब तेजस्वी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह करण के साथ अपने रिश्ते पर बात करते हुए रो पड़ती हैं.

तेजस्वी प्रकाश ने कही ये बात

वीडियो में देखा जा सकता है कि तेजस्वी और करण क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं. इसी दौरान तेजस्वी सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से रिलेशनशिप पर बात कर रही हैं.

#TejaTroops #KKundrraSquad have some shame man..Literally some of you are so pathetic. They are soo happy with each other and you all are making their social media experience unbearable with your constant judging.! Seriously kuch toh Sharam karo and stop this stupidity.! #TejRan pic.twitter.com/fMPh7xcIZ9

— SHARON aka StreamKaroBc (@streamRDH_Kamle) April 19, 2023