'द केरल स्टोरी' के बाद अब 'द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल' पर मचा बवाल, ट्रेलर रिलीज होते ही डायरेक्टर को भेजा लीगल नोटिस

नई दिल्ली: सुदीप्तो सेन की कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुई 'द केरल स्टोरी' पर खूब बवाल देखने को मिला. खासतौर पर पश्चिम बंगाल में इसका जमकर विरोध किया गया. यहां तक की राज्य में इसे बैन तक कर दिया गया. अब ऐसी ही एक सच्ची कहानी लेकर हाजिर हो गए हैं सनोज मिश्रा. 'द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल' (The Diary Of West Bengal) के टाइटल बन रही इस फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है, जिसे पर अब खूब हंगामा मच गया है. वहीं, डायरेक्टर कानूनी पचड़ों में भी फंसे नजर आने लगे हैं.

पश्चिम बंगाल पुलिस ने भेजा नोटिस

बंगाल पुलिस ने फिल्म के डायरेक्टर और मेकर्स पर राज्य को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ अब एक लीगल नोटिस जारी कर दिया है. बता दें कि फिल्म के ट्रेलर से ही यह बात साफ हो रही है कि इसकी कहानी कट्टरपंथी संगठन रोहिंग्या मुस्लिमों पर आधारित है.

Maharashtra | West Bengal Police issues notice to the director of the Hindi film "The Diary of West Bengal", alleging that the director is trying to defame Bengal with this film.

