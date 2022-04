The Kashmir Files BO Collection Day 21: 'द कश्मीर फाइल्स' ने रचा इतिहास, अब तक कमाए इतने करोड़

नई दिल्ली: कश्मीरी पंडितों पर हुए अन्याय की कहानी दिखाती विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) को दुनियाभर में खूब सराहा जा रहा है. फिल्म की रिलीज को तीन सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन अब भी फिल्म जबरदस्त कारोबार कर रही है. फिल्म हर दिन एक के बाद एक नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही है.

तीसरे सप्ताह भी बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है फिल्म

एस. एस. राजामौली की मेगाबजट फिल्म 'आरआरआर' रिलीज होने के बावजूद विवेक अग्निहोत्री की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है. शायद यही कारण है कि 'द कश्मीर फाइल्स' ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो गई है.

हालांकि कई बड़ी फिल्मों को टक्कर देती इस फिल्म के क्लेक्शन में थोड़ी गिरावट देखने को मिली. इसके बावजूद भी फिल्म 250 करोड़ रुपए के क्लब में जल्द ही शामिल होने के लिए भी तैयार है.

अब तक फिल्म ने किया इतना कारोबार

वहीं, अब फिल्म का 21वें दिन का कलेक्शन भी सामने आ चुका है. गुरुवार को फिल्म ने सिर्फ 2 करोड़ रुपए का कारोबार किया. इसी के साथ भारत में फिल्म की अब तक की कुल कमाई 228.18 करोड़ रुपए पहुंच गई है.

#TheKashmirFiles continues its DREAM RUN... Affected by #RRR [mass circuits], yet collects more than #Sooryavanshi, #Pushpa, #GK in *Week 3*... [Week 3] Fri 4.50 cr, Sat 7.60 cr, Sun 8.75 cr, Mon 3.10 cr, Tue 2.75 cr, Wed 2.25 cr, Thu 2 cr. Total: ₹ 238.28 cr. #India biz. pic.twitter.com/3r0YfilP0U

taran adarsh (@taran_adarsh) April 1, 2022