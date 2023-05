The Kerala Story Collection Day 7: सिर्फ एक हफ्ते में ही 100 करोड़ रुपये के करीब पहुंची फिल्म

नई दिल्ली: The Kerala Story Box Office Collection Day 7: अदा शर्मा (Adah Sharma) के लीड रोल वाली फिल्म 'द केरल स्‍टोरी' पर लंबे वक्त बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. हालांकि, इस बीच भी फिल्म इतना जबरदस्त कारोबार कर रही है कि हर किसी के होश उड़ गए हैं. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म करीब 15-20 करोड़ रुपये की लागत में बनी ये फिल्म सिर्फ एक हफ्ते में ही 100 करोड़ रुपये के करीब जा पहुंची है. फिल्म की कमाई में हर दिन बढ़ोतरी होते हुए नजर आ रही है.

The Kerala Story में उठाया गया गंभीर मुद्दा

सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी 'द केरल स्टोरी' में लव जिहाद और धर्मांतरण कराई गई महिलाओं को ISIS जैसे आतंकी संगठन में शामिल कराए जाने का मुद्दा उठाया है. इसी कारण देशभर में फिल्म पर काफी विवाद भी बना हुआ है.

#TheKeralaStory puts up a PHENOMENAL TOTAL in Week 1… Day-wise biz - especially on weekdays - is an EYE-OPENER… Fri 8.03 cr, Sat 11.22 cr, Sun 16.40 cr, Mon 10.07 cr, Tue 11.14 cr, Wed 12 cr, Thu 12.50 cr. Total: ₹ 81.36 cr. #India biz. Nett BOC. BLOCKBUSTER. #Boxoffice… pic.twitter.com/xLGwso0XCO

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 12, 2023