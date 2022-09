जब महान गायक को दिखा एलियन, रात के 3 बजे किया दोस्त को फोन

नई दिल्ली: विश्व प्रसिद्ध जादूगर और स्पून बैंडर यूरी गैलर (Uri Geller) ने हाल ही में एक चौंकाने वाली वारदात शेयर की है. उन्होंने बताया कि एक रात को उनके दोस्त जॉन लेनन काफी घबराए हुए थे और कांप रहे थे जब उन्होंने एक एलियन जैसी कोई आकृति देख ली थी. उड़न तश्तरी में कोई तो आया था वो इससे इतना घबरा गए कि जॉन ने रात के 3 बजे यूरी को फोन मिला डाला.

यूरी गैलर ने बताया कि जब वो जॉन से मिले वो उसे देख कर चौंक गए. यूरी ने बताया कि रात को मुझे जॉन का कॉल आया वो फोन पर कहने लगा कि यूरी तुम्हें यहां जल्दी आना होगा. तुम्हें विश्वास नहीं होगा मेरे साथ यहां कुछ अजीब घटित हुआ है. इस पर यूरी ने बताया कि ये सुबह के तीन बज रहे हैं. तो ऐसे में जॉन कहते हैं कि उनके साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है.

My dear friends, 50 years for IMAGINE.

I convinced Lennon to Sing with Elton in 1974, John Lennon joined Elton John at Madison Square Garden for a surprise guest appearance. Nobody could have imagined that it would be his final performance. #imaginejohnlennon pic.twitter.com/SmeU2annnY

— Uri Geller (@theurigeller) September 9, 2021