'मेगा ब्लॉकबस्टर' ना फिल्म ना सीरीज, कपिल शर्मा और दीपिका पादुकोण के प्रोजेक्ट का सच आया सामने

नई दिल्ली: कॉमेडी किंग कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने जैसे ही 'मेगा ब्लॉकबस्टर' का पोस्टर शेयर किया सारे फैंस में खलबली मच गई. लोगों को लगा की एक और फिल्म में शायद कपिल नजर आएंगे. दीपिका पादुकोण ने जब सेम पोस्टर शेयर किया तो कुछ लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि कपिल का कई सालों पुराना सपना जो हकीकत में बदलने वाला था. फिर इसी सीरीज में सौरभ गांगुली और रोहित शर्मा ने भी पोस्टर शेयर कर दिया फिर क्या लोग कन्फ्यूज हो गए कि आखिर ये है क्या?

मेगा ब्लॉकबस्टर का पोस्टर शेयर करने के बाद मानों होड़ सी लग गई. साउथ के सुपरस्टार्स रश्मिका मंदाना, कार्थी और तृषा कृष्णन भी इसमें नजर आने वाले हैं. इतने सारे सेलेब्स और क्रिकेटर्स के साथ में पोस्ट आने से यूजर्स थोड़ा कनफ्यूज हैं कि ये कौन सी फिल्म है जिसमें ये सब साथ में दिखने वाले हैं. ऐसे में सौरभ गांगुली से एक गड़बड़ हो गई.

The "Mega Blockbuster" campaign being posted by many celebrities belongs to @Meesho_Official. Ruined by Ganguly's social media team. Welp! pic.twitter.com/eiEqAomEA9

