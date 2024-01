Do Aur Do Pyaar: विद्या बालन ने किया नए प्रोजेक्ट का ऐलान, प्रतिक गांधी और इलियाना डीक्रूज के साथ शेयर करेंगी स्क्रीन

नई दिल्ली: Do Aur Do Pyaar: 2024 में फिल्मी पर्दे पर कई अनदेखी जोड़ियां नजर आ रही हैं और आगे भी नजर आने वाली है. हाल ही में श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनीं फिल्म मैरी क्रिसमस थिएटर्स में रिलीज हुई जिसे दर्शकों का खूब प्यार मिला था. फिल्म के माध्यम से पहली बा दर्शकों को साउथ सुपरस्टार विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ की केमिस्ट्री देखने को मिली. इसी क्रम में बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन और प्रतीक गांधी की अनोखी जोड़ी देखने को मिलने वाली है.

विद्या और इलियाना की नई फिल्म का एलान

विद्या बालन ने बॉलीवुड में हर तरह की फिल्मों में काम किया है. एक्ट्रेस ने महिला शशक्तिकरण से जुड़ी कई फिल्मों में आप एक्टिंग का दम दिखाया है. उनके फैंस को उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता है. एक्ट्रेस ने 'कहानी', 'द डर्टी पिक्चर' और 'भूल भुलैया' जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं और अब वह अपने यूजर्स को 'दो और दो प्यार' से एंटरटेन करेंगी. एक्ट्रेस की इस अपकमिंग फिल्म का मोशन पोस्टर सामने आया है. यह मल्टीस्टारर फिल्म है, जिसमें विद्या के अलावा 'बर्फी' एक्ट्रेस इलियाना डीक्रूज की एक्टिंग भी देखने को मिलेगी.

This season, let love surprise you, confuse you, consume you! #DoAurDoPyaar releasing in cinemas on 29th March, 2024! pic.twitter.com/FEGI8HDMoH

— Applause Entertainment (@ApplauseSocial) January 17, 2024