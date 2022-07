रिलीज से पहले ही विजय देवरकोंडा की फिल्म ने बनाया ये रिकॉर्ड, आमिर-सलमान भी रह गए पीछे

नई दिल्ली: साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा (Vijay Devarakonda) ने बॉलीवुड में अभी पूरी तरह से कदम भी नहीं रखा है, और अभी से धमाल मचाना शुरू कर दिया है. उनकी आने वाली फिल्म (Liger) को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड है. फिल्म का ट्रेलर हाल मे ही रिलीज किया गया है, और इस मौके पर एक इवेंट का आयोजन भी किया गया था. इवेंट फिल्म की पूरी टीम नजर आई थी. वहीं अब फिल्म के नाम एक और रिकॉर्ड हो गया है. रिलीज से पहले ही इस फिल्म ने आमिर खान से लेकर सलमान की फिल्मों को भी पीछे छोड़ अपने नाम एक नया रिकॉर्ड कर लिया है.

ट्रेलर ने बनाया रिकॉर्ड

कल यानी 21 जुलाई को रिलीज हुए 'लाइगर' के ट्रेलर को 24 घंटों में पांच करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले हैं. यदि ट्रेलर के हिंदी और तेलुगू वर्जन की बात करें तो विजय देवरकोंडा की फिल्म के हिंदी ट्रेलर को 24 घंटें में 3 करोड़ और तेलगू को 1.6 करोड़ व्यूज मिले हैं.

The #LigerTrailer left the nation SHOOK in 24 hours!

With 50M+ views and the #1 spot on YouTube!https://t.co/Jl8kBfY50Y#Liger#LigerOnAug25th

__________@MikeTyson @TheDeverakonda @ananyapandayy @karanjohar #PuriJagannadh @Charmmeofficial @apoorvamehta18 pic.twitter.com/TH8jx7zD4s

— Dharma Productions (@DharmaMovies) July 22, 2022