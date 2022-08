Liger Box Office Collection Day 2: दूसरे दिन विजय देवरकोंडा की 'लाइगर' ने कमाए सिर्फ इतने करोड़, निराश हुए मेकर्स

नई दिल्ली: Liger Box Office Collection Day 2: साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'लाइगर' का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. इसी बीच ये फिल्म गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म ने ओपनिंग डे पर तेलुगू और तमिल भाषा में दुनिया भर से लगभग 33 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. गुरुवार को सिर्फ प्रीव्यू शोज़ रखे गए थे.

सिनेमाघरों मे रिलीज हो चुकी है 'लाइगर'

फिल्म ने गुरुवार को हिंदी में 1.25 करोड़ का बिज़नेस किया था. पहले दिन भारत में 15 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाली यह फिल्म दूसरे दिन ही बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो गई है. जी हां, पुरी जगन्नाथ की फिल्म ने 50 फीसदी की गिरावट के साथ दूसरे दिन 7.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

फिल्म ने कमाए इतने करोड़ रुपये

फिल्म ने सिर्फ भारत में शुक्रवार को 4.40 करोड़ रुपये कमाए हैं. इसी के साथ फिल्म ने अब तक कुल 5.75 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है.

#Liger opens to mixed response on Day 1... Good/ fair in mass pockets, dull/ordinary at metros/multiplexes... Needs to improve its performance on Sat and Sun... Thu [preview shows] 1.25 cr, Fri ₹ 4.50 cr. Total: ₹ 5.75 cr. #India biz. Note: #Hindi version. pic.twitter.com/GAD0k9IdGR

taran adarsh (@taran_adarsh) August 27, 2022