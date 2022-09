विवेक अग्निहोत्री ने PFI के बैन होने पर जताई खुशी, बांधे पीएम मोदी के तारीफों के पुल

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उससे जुड़े संगठनों पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है. गृह मंत्रालय ने PFI और उससे जुड़े संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए है. कई राज्यों ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करने की मांग की थी. इसी बीच 'द कश्मीर फाइल्स' के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने भी इस पर अपनी राय दी है. साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है.

विवेक अग्निहोत्री ने की पीएम मोदी की तारीफ

इस बात में कोई दोरान नहीं है कि फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री हर दिन अपने बेबाक बयानों के चलते सुर्खियों में आ जाते हैं. अब हाल ही में उन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगी पाबंदी को लेकर ट्वीट किया है.

विवेक अग्निहोत्री ने कही ये बात

Central Government declares PFI (Popular Front of India) and its associates or affiliates or fronts as an unlawful association with immediate effect, for a period of five years. pic.twitter.com/ZVuDcBw8EL

विवेक ने लिखा, 'आखिर में किसी ने तो पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की हिम्मत की. इसके साथ उन्होंने पीएफआई को अर्बन नक्सल का मुख्यालय बताते हुए भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बताया और कहा कि मुझे खुशी है कि मैं अपने जीवनकाल में अर्बन नक्सलियों की हार देख रहा हूं'.

बेबाकी से रखते हैं अपनी बात

Brilliant work by @narendramodi government. Finally, someone had the guts to ban PFI - the HQ of #UrbanNaxals - India’s biggest enemies.

I am glad that I am seeing the defeat of #UrbanNaxals in my lifetime. https://t.co/ZQOcJL4xDJ

Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) September 28, 2022