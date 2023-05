The Kerala Story पर विवाद हुआ तेज, बंगाल में बैन के बाद ममता दीदी पर विवेक अग्निहोत्री का पलटवार

नई दिल्ली: The Kerala Story: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 'द केरला स्टोरी' को राज्य में बैन कर दिया है. ममता दीदी ने हाल ही में फिल्म बैन का ऐलान किया. ममता ने मुख्य सचिव को इस संबंध में विशेष निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए 'द केरला स्टोरी' पर बैन लगा दिया गया था. फिल्म में दिखाए गए सभी दृश्य राज्य की शांति व्यवस्था को खराब कर सकते हैं. इसलिए इसे बैन किया गया है. फिल्म को बैन के बाद द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का पारा गर्म हो गया है .

फिल्म पर राजनीति

फिल्म को लेकर लागातार राजनीति गर्मायी हुई है. बंगाल से पहले तमिलनाडु में भी फिल्म को बैन कर दिया गया था. वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने इस फिल्म को अपने राज्य में टैक्स फ्री कर दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कर्नाटक के बेलारी में एक रैली में द केरला स्टोरी की तारीफ करते हुए कहा था कि यह फिल्म आतंकवाद को बेनकाब करने वाली है.

ममता पर विवेक अग्निहोत्री का पलटवार

फिल्म बैन के बाद ममता बर्नजी का एक वीडियो भी सामने आया था. अब वीडियो पर निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने पलटवार किया है. उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'दीदी मेरे बारे में बात कर रही हैं. हां, मैं खिलाफत द्वारा भड़काए गए डायरेक्ट एक्शन डे नरसंहार के बचे लोगों का साक्षात्कार करने के लिए बंगाल आया था. आप इतनी डरी क्यों हैं?

In this video, I guess, @MamataOfficial didi is talking about me. Yes, I came to Bengal to interview survivors of Direct Action Day genocide instigated by Khilafat. And the role of Gopal Patha. Why are you scared? #TheKashmirFiles was about Genocide and… pic.twitter.com/x7OcaQ4A4k

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) May 8, 2023