नुपुर शर्मा के बचाव में आए कश्मीर फाइल्स के निर्देशक, ट्वीट कर विरोधियों को दी नसीहत

नई दिल्ली: नूपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं. उन्होंने पिछले दिनों एक मीडिया डिबेट में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान दिया था. इस बयान के कारण देश के कई राज्यों में हिंसा भड़क गई है. मुस्लिम समाज के लोग लगातार नूपुर शर्मा का विरोध कर रहे हैं, साथ ही बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग नुपुर के साथ खड़े हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं. इन्हीं लोगों में अब 'द कश्मीर फाइल्स' के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का नाम भी शामिल हो गया है. विवेक ने सोशल मीडिया पर नूपुर शर्मा के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया है.

विरोध देखकर आगबबूला हुए विवेक

नूपुर शर्मा के विरोध में कल कर्नाटक में हुए विरोध प्रर्दशन ने हर किसी को चौंका दिया है. वहां का मंजर देख सभी चौंक गए। राज्य में प्रदर्शनकारियों ने नूपुर शर्मा के पुतले को फांसी पर लटका दिया था. कल की इस घटना को देखते ही ट्विटर पर विवेक अग्निहोत्री ने अपना गुस्सा जाहिर किया. इतना ही नहीं उन्होंने उन प्रर्दशनकारियों के खिलाफ कार्रवाई का मांग भी की. 'द कश्मीर फाइल्स' के डायरेक्टर ने घटना की फोटोज अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए प्रदर्शनकारियों पर कई सवाल उठाए और उन्हें सजा देने को भी कहा.

Sorry friends this is neither Iran nor Iraq nor Syria… it’s today’s India.

Its the effigy today, if not punished immediately, soon it will be real people.

KHILAFAT movement lives even today. #NupurSharma pic.twitter.com/T2Hma8dI3W

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) June 10, 2022