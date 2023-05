Hina Khan in G20 2023: G20 समिट में शामिल हुई कश्मीर की कली हिना खान, एक्ट्रेस का दिखा खूबसूरत अंदाज

नई दिल्ली: Hina Khan in G20 2023: कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित G20 सम्मेलन चुर्खियों में है. यहां पर अलग-अलग देश के कई दिग्गज लोग शामिल हुए थे. वहीं इस समिट में ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम हिना खान ने भी हिस्सा लिया था. हिना खान श्रीनगर में ही पली बढ़ी हैं. वो इस सम्मेलन का हिस्सा बनकर काफी गर्व महसूस कर रही हैं. एक्ट्रेस समिट में देसी अंदाज में पहुंची थी. फैंस को उनका लुक काफी पसंद आ रहा है.

हिना खान का देसी अंदाज

G20 समिट में हिना खान का लुक काफी एलिगेंट लग रहा था. इस खास मौके पर उन्होंने क्रीम रंग का सूट पहना हुआ था. जिस पर काफी हैवी थ्रेड वर्क था. एक्ट्रेस ने अपना लुक सिपंल चोटी, लॉन्ग ईयररिंग के साथ पूरा किया था.

