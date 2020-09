तापसी पन्नू के बाद अब रिया के सपोर्ट में उतरी विद्या बालन

मुंबई: 'थप्पड़' एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) ने हालही में ट्वीट कर रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) को समर्थन दिया था. रिया को सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में मुख्य आरोपी के तौर पर देखा जा रहा है.

इस बात को लेकर तापसी सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी की गई लेकिन उनके बाद अब 'शंकुतला देवी' स्टार विद्या बालन (Vidya Balan) ने रिया को अपना समर्थन दिया है.

दरअसल साउथ एक्ट्रेस लक्ष्मी मंछू ने एक ट्वीट किया. जिसमें उन्होंने लिखा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे प्यारे युवा सितारे सुशांत सिंह राजपूत की असमय मौत मीडिया सर्कस बन गया है. महिला होने के नाते, रिया के खिलाफ होने वाली घटिया बातों से मेरा दिल टूट जाता है. आइए एक नागरिक के संवैधानिक अधिकारों के लिए कुछ सम्मान दिखाएं और कानून को अपना काम करने दें.'

इस ट्वीट पर रिएक्ट करते हुए विद्या बालन ने लिखा कि God Bless You लक्ष्मी मंछू इन बातों को खुलकर बोलने के लिए. इस पर विद्या ने लिखा कि एक युवा स्टार सुशांत सिंह राजपूत (Sushant singh Rajput) की मौत का मीडिया ने सर्कस बना दिया है. जिंदगी में, एक महिला के तौर पर रिया चक्रवर्ती के साथ हो रहे इस तरह की चीजों को देख मेरा दिल टूट जाता है. जब तक वह एक अपराधी साबित नहीं हो जाती तब तक क्या वे निर्दोष नहीं हैं, या अब ऐसा है कि जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक आप दोषी हैं? नागरिकों को दिए गए कानूनी अधिकार के प्रति थोड़ी इज्जत दिखाएं और कानून को अपना काम करने दें.

Sushant Death case: आज सीबीआई करेगी रिया के पिता से पूछताछ, लिंक पर क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

