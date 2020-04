मुंबई पुलिस के वीडियो ने बॉलीवुड के सिंघम समेत सभी का लूटा दिल

मुंबई: कोरोना के कहर से तो पूरा देश जूझ रहा है और इस महामारी ने महाराष्ट्र राज्य को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है. महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले मुंबई से आ रहे हैं. जिससे निपटने के लिए डॉक्टर व पुलिस प्रशासन दिन-रात लगे हुए हैं.



मुंबई पुलिस ने ट्वीटर पर एक वीडियो शेयर किया, जिसे शेयर कर उन्होंने लिखा कि आप इस 21 दिनों के लंबे लॉकडाउन में बहुत बोर हो गए होंगे. हम पुलिसवाले भी आपस में बात कर रहे हैं कि अगर हम 21 दिनों के लिए घर पर रहते तो क्या करते?

पुलिस प्रशासन और डॉक्टर लगातार घर से बाहर रह कर काम कर रहे हैं. उन्हें परिवार के साथ समय बीताने का समय नहीं मिल पा रहा है. इस पर कई पुलिसकर्मियों ने जवाब दिया कि वह घर पर रहते तो पूरा समय परिवार के साथ बीताते क्योंकि उन्हें कभी इतना टाइम नहीं मिल पाया अपने परिवार के लिए. कुछ ने कहा वे किताबें पढ़ते, अच्छा खाना पकाते तो कुछ न कहा परिवार के साथ फिल्म देखकर मस्ती करते. तो वहीं कुछ शादीशुदा ने बोला कि अपने पति-पत्नी के साथ समय बीताते. जहां हमारी पुलिस प्रशासन लगातार सड़कों पर तैनात है कि हम लॉकडाउन व व्यवस्था को बनाए रखें और कोरोना जैसी बीमारी से सुरक्षित रहें. वहीं हम लॉकडाउन में परिवार व सुरक्षित होकर भी खुद को बोर महसूस कर रहे हैं.

यह वीडियो बॉलीवुड के सिंघम को बहुत पसंद आई और उन्होंने इसे शेयर कर दिया. जिसपर मुंबई पुलिस की तरह से कमेंट भी आया "डियर सिंघम, हम बस वो कर रहे हैं जो करने की खाकी से उम्मीद की जाती है. ताकि चीजें वापस पहले जैसी हो सकें. Once Upon a Time in Mumbai. मुंबई पुलिस का यह कमेंट लोगों को बहुत पसंद आ रहा है.

Dear Mumbai Police, you are known as one of the BEST in the world. Your contribution to the COVID-19 pandemic is unparalleled. Singham will wear his Khakee and stand beside you whenever you ask. Jai Hind, Jai Maharashtra @CPMumbaiPolice @MumbaiPolice

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) April 9, 2020