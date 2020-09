कंगना पर तंज कसना कॉमेडियन कुणाल कामरा को पड़ा महंगा, लगी क्लास

मुंबई: बेबाक अदाकारा कंगना रनौत (Kangana Ranaut) एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं. कंगना लगातार वीडियो और ट्वीट कर जरिए लोगों तक अपनी बातें रख रही है. इस बीच उन्हें कई लोगों का समर्थन मिला तो कई लोगों के निशाने पर भी कंगना रही. सबसे ज्यादा चर्चा में कंगना महाराष्ट्र सरकार के साथ चल रही अपने लड़ाई को है.

लेकिन इसी बीच कंगना (Kangana Ranaut) का गुस्सा कॉमेडियन कुणाल कामर (Kunal Kamra) पर निकला. कुणाल कामरा खबरों में बने रहने के लिए अकसर अजीबोगरीब पोस्ट और हरकतें करते रहते हैं.

बता दें कि कुणाल ल (Kunal Kamra) गातार कंगना की आलोचना करते दिख रहे हैं. कंगना ने हालही में एक ट्वीट किया था जिसमें उन्हें बॉलीवुड की आलोचना की थी. जिसके बाद कुणाल कामरा ने ट्वीट कर कंगना पर तंज कसते हुए उनकी तुलना भारतीय आध्यात्मिक गुरु सदगुरु से कर दी थी.

These fools are desperate to credit my struggles, intellect ,spiritual depth, guts, success and achievements to some powerful man, how it hurts their fragile egos and cotton balls to admit that I am my own person, leading my life on my own terms. DEAL WITH IT https://t.co/gSz5ftXZoc

जिसके बाद कंगना (Kangana Ranaut) ने कुणाल कामरा को लताड़ते हुए ट्वीट किया कि ये मूर्ख लोग मेरे संघर्ष, बौद्धिकता, आध्यात्मिक गहराई, हिम्मत, सफलता और उपलब्धियों का श्रेय किसी ताकतवार आदमी को देने के लिए बहुत बेताब हैं. मैं खुद अपने दम पर सफल हुई हूं और अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रही हूं. यह इनके अहंकार को चोट पहुंचाता है. इसे स्वीकार करो.

दिवाली के मौके पर फूटेगा लक्ष्मी बॉम्ब, महिला के रूप में नजर आ रहे हैं खिलाड़ी कुमार, लिंक पर क्लिक कर पढ़ें खबर.

In a democracy it is the duty of the constitution to protect a revolutionary voice. Here in this case you see two aspects of the glorious democracy ‘The protector’ and ‘ The protected’. You will never make it to any of them. Be someone who means something to this nation https://t.co/0ul1IUmDgV

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 16, 2020