मिर्जापुर से भी बेहतर बता रहे हैं लोग मिर्जापुर 2 को, कहा अब तक की सबसे बेस्ट सीरीज

मुंबई: 2018 में रिलीज हुई सीरीज मिर्जापुर (Mirzapur) ने OTT प्लेटफॉर्म पर तहलका मचाकर रख दिया था. जिसके बाद से ही लोग इसके दूसरे पार्ट का और बदले की कहानी का इंतजार कर रहे थे.

लंबे समय बाद मिर्जापुर 2 को निर्धारित तारीख से एक दिन पहले ही रिलीज कर दिया गया है. जिसके बाद से ही ट्विटर से लेकर हर जगह मिर्जापुर छाया हुआ है. कहानी को आगे बढ़ाते हुए दिखाया गया है कि मिर्जापुर का राजा कौन है.

It was really really worthy to wait for 2 years awesome 10/10 score pic.twitter.com/XrPC0YFR8R — Parth Singh (@parthsingh4082) October 23, 2020

बता दें कि मिर्जापुर ने रिलीज के साथ ही भौकाल मचाकर रख दिया है. लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है. कुछ लोग तो इसे पहले सीरीज से भी बेहतर बता रहे हैं तो कुछ इसे अब तक की सबसे अच्छी सीरीज बता रहे हैं.

I would say a masterpiece

It has matched up that level of season 1 and has lived up to expectations Acting 5/5

Suspense 5/5

Thrill 5/5

Dialogues 5/5

Storytelling 5/5 10/5 for this year's ending pic.twitter.com/ziXaZDTPvG — MOGAMBO KHUSH HU(@MOGAMBOTWEETS) October 23, 2020

इस सीरीज में मिर्जापुर के अलावा जौनपुर पर भी फोकस किया गया है. जिसमें कहानी को आगे बढ़ाते हुए हर किरदार पर नजर डाला गया है.

11:30 midnight to 8:30 morning... Just for this single moment#Mirzapur2review pic.twitter.com/XV1i34v89K — Himanshu Rao (@left_vala_rohit) October 23, 2020

फिल्म के किरदार पंकज त्रिपाठी, अली फजल, श्वेता त्रिपाठी से लेकर सभी ने अपने किरदार में जान डाल दिया है. कालीन भैया, मुन्ना और गुड्डू ने पूरे सीरीज में जान डाल दी है. सीरीज में गुड्डू भैया के डायलॉग को काफी पसंद किया जा रहा है.

