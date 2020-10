नई 'इच्छाधारी नागिन' के तौर पर बॉलीवुड को मिली श्रद्धा

मुंबई: बड़ा पर्दा हो या छोटा पर्दा जब भी नागिन पर आधारित कहानी बनी है वह फिल्म या शो सुपरहिट साबित हुई है. और एक बार फिर बॉलीवुड में नई नागिन शामिल होने जा रही है. श्रीदेवी के बाद बॉलीवुड की नई नागिन श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) बनने जा रही हैं जिसे लेकर श्रद्धा ने ऑफिशियल तौर पर घोषणा भी कर दी है.

It’s an absolute delight for me to play a Naagin on screen. I have grown up watching, admiring and idolising Sridevi ma'am's Nagina and Nigahen and have always wanted to play a similar role rooted in Indian traditional folklore. @Nikhil_Dwivedi @FuriaVishal @saffronbrdmedia

बता दें कि इस फिल्म में श्रद्धा एक इच्छाधारी नागिन की भूमिका निभाएंगी. यह फिल्म तीन अलग-अलग सीरीज में पेश की जाएगी जिसके लिए एक्ट्रेस को साइन किया गया है. फिल्म को विशाल फुरिया निर्देशित करेंगे वहीं फिल्म को निखिल द्विवेदी प्रोड्यूस कर रहे हैं.

IT'S OFFICIAL... #ShraddhaKapoor to portray ichhadhaari nagin... The film - titled #Nagin - is designed as a trilogy, 3-film series... Directed by Vishal Furia... Produced by Nikhil Dwivedi.

In the past, #ReenaRoy, #Rekha, #Sridevi had portrayed ichhadhaari nagin on big screen. pic.twitter.com/RAP4eYxSch

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 28, 2020