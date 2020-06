सुशांत के बाद सिया ने किया सुसाइड, आखिर क्यों जिंदगी से यूं हार मान रहे हैं युवा?

नई दिल्ली: न जाने क्यों आज के युवा वर्ग जीवन में आ रहे तनाव और परेशानियों को देखकर जिंदगी से हार मानकर मौत को आसानी से गले लगा रहे हैं. एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड से अब तक देश बाहर नहीं निकल पाया और इसी बीच 16 वर्षीय टिकटॉक डांसिंग स्टार सिया कक्कड़ ने आत्महत्या कर सभी को सदमे में डाल दिया.

वजह डिप्रेशन थी, काम का दबाव या फिर कोई और वजह?

इतनी कम उम्र में नाम, शोहरत और पैसा कमा लेने के बाद भी आज युवा वर्ग परेशानियों से घबरा जा रहे हैं. इन युवाओं के पास क्या कोई ऐसा जरिया नहीं होता कि ये अपनी परेशानी बांट सकें? क्या उन्हें अपनी इमेज की फिक्र होती है, लेकिन क्या ये इमेज उनकी ज़िदंगी से भी ज़्यादा बड़ी चीज है?

दिल्ली के गीता कॉलोनी की रहने वाली सिया के टिकटॉक पर 11 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स थे और इंस्टाग्राम पर 1 लाख से भी ज़्यादा फॉलोवर्स थे. इतनी कम उम्र में सिया एक सोशल मीडिया स्टार बन चुकी थीं. सिया टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और यूट्यूब पर बेहद एक्टिव और लोकप्रिय थी. उसके डांस वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा देते थे. सिया के एक-एक वीडियो पर लाखों हिट्स, लाइक्स और कमेंट्स की झड़ी लग जाती थी.

काम के चलते एजेंसी को करना पड़ा था हायर

Oh sad what is happing .. nw this little girl #siyakakkar .. popular #tiktalker why .. why ..why ..???? v v sad , why these children doesn’t think about their families..their love ones before taking this horifying step.. sad .my heartiest condolence n prayers for the family RIP https://t.co/rxdVfV7rR6

— Anil Sharma (@Anilsharma_dir) June 25, 2020