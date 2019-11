सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद, कुछ ऐसी रही देश की प्रतिक्रिया

नई दिल्ली: देश के सबसे पुराने मामले का निस्तारण हो चुका है. जी हां, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद जमीन विवाद का केस सुलझ चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसले का ऐलान कर दिया है. देश की सर्वोच्च अदालत ने ये साफ कर दिया है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि न्यास को ही दी गई है. कानूनी आधार पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने ये कहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी जानी सुनिश्चित की गई है. जिसे केंद्र और राज्य सरकार मुहैया कराएगी.

शुरू हुआ प्रतिक्रिया का दौर

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है. हिंदू महासभा के वकील ने इसे ऐतिहासिक फैसला करार दिया.

Varun Kumar Sinha, Lawyer of Hindu Mahasabha: It is a historic judgement. With this judgement, the Supreme Court has given the message of unity in diversity. pic.twitter.com/pJW3jJDmx7 — ANI (@ANI) November 9, 2019

राम जन्मभूमि पर सुप्रीम फैसले के बाद कुछ वकीलों ने जय श्री राम का नारा लगाया, लेकिन उन्हें दूसरे वकीलों ने उन्हें रोका.

Group of lawyers raise Jai Sri Ram slogans in Supreme Court premises, they were later asked to stop by other lawyers. #AyodhyaJudgment pic.twitter.com/L0QIiUir9z — ANI (@ANI) November 9, 2019

राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने बयान दिया. उन्होंने कहा कि हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है. हम आगे के कदमों पर विचार कर रहे हैं.

Zafaryab Jilani, Sunni Waqf Board Lawyer: We respect the judgement but we are not satisfied, we will decide further course of action. #AyodhyaJudgment pic.twitter.com/5TCpC0QXl6 — ANI (@ANI) November 9, 2019

देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने फैसले का स्वागत करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

#WATCH "It is a historic and landmark judgement," says Defence Minister Rajnath Singh on #AyodhyaJudgment pic.twitter.com/0hKNBV79Co — ANI (@ANI) November 9, 2019

इकबाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि ये खुशी की बात है कि इस मामले पर अंतिम फैसला आ गया है.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस फैसले को सौहार्द पूर्वक स्वीकार करना चाहिए.

फैसले को लेकर सरकार अलर्ट

देश के सबसे बड़े केस राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर शनिवार सुबह फैसला आ चुका गया. जिसमें विवादित जमीन रामलला विराजमान को दे दी गई है. यानी राम मंदिर का निर्माण होना सुनिश्चित हो गया है. इसे देखते हुए देश भर में हलचल तेज हो गई है. यूपी में 3 दिन के लिए सभी स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं. सेना और सुरक्षाबलों ने यूपी समेत देश के कई संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया है. फैसला सुनाने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ शुक्रवार को बैठक की और कानून व्यवस्था से संबंधित कई निर्देश जारी किया था. इसके बाद ही अयोध्या को किले में तब्दील कर दिया गया.

10 अस्थाई जेल तैयार

जानकारी के मुताबिक 'श्री रामलला मार्ग की गलियों में बैरिकेडिंग लगाकर रास्तों को रोक दिया गया है. प्रमुख मार्गों पर भी बैरिकेट्स लगाए गए हैं. हालांकि प्रमुख मार्गों पर यातायात सुचारु रखा गया है. श्रीराम लीला रामपुर क्षेत्र में गलियों के बाहर पुलिस जवानों को तैनात किया गया है. सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. वहां 10 अस्थाई जेल बनाई गई हैं और 28 दिसंबर तक धारा 144 लगा दी गई है. सुरक्षा को देखते हुए अयोध्या को 4 जोन में बांटा गया है.'

यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया से अफवाह फैलाने वाले और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी मोर्चेबंदी और कार्रवाई की तैयारी की है. सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले लोगों की जानकारी जुटाकर थानों में रजिस्टर बनाया जाएगा. रजिस्टर में दर्ज लोगों पर पुलिस खास नजर रखेगी. पुलिस ने वॉट्सएप नंबर 8874327341 जारी किया है. आम लोग सोशल मीडिया पर भड़काऊ कंटेंट और ऐसे लोगों के बारे में इस नंबर पर जानकारी दे सकते हैं.

इस मामले में लगातार लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है. हर कोई इस फैसले का स्वागत करते हुए देश में शांति बनाए रखने की अपील की है.