राजनीतिक पार्टियों का एक-एक करके आ रहा है राम मंदिर पर बयान

अयोध्या: राम मंदिर पर सालों से चल रहे मुकदमे पर फैसला आ चुका है. देश में शांति बनाए रखने के लिए और सौहार्द्रपूर्वक इस फैसले को मानने की अपील की जा रही है. इसी बीच आम जनता के साथ एक-एक कर हर राजनैतिक पार्टियों के नेता भी सामने आ रहे हैं और अपने विचारों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक सामने रख रहे हैं.

कांग्रेस पार्टी के राजनेताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बयान दिया-

#WATCH Randeep Surjewala,Congress on being asked by media if Temple should be constructed on Ayodhya site: Supreme Court ka nirnay aa chuka hai, svabhavik taur pe aapke sawal ka jawab haan mein hai, Bhartiye Rashtriye Congress Bhagwan Shri Ram ke Mandir ke nirman ki pakshdhar hai pic.twitter.com/vkg3Z1xGlA

अयोध्या फैसले पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला मीडिया के समक्ष आ कर अपने विचार रखे, सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए कहा कि हम राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने न सिर्फ राम मंदिर के दरवाजे खोले हैं बल्कि इस मुद्दे पर राजनीति करने वाले भाजपा राजनेताओं और अन्य लोगों के लिए दरवाजे भी बंद कर दिए हैं.

Adhir Ranjan Choudhary,Leader of Congress in Lok Sabha: Hum shaanti ke paksh mein shuru se hain, main barabar shanti ka pujari hoon. We all should abide by the verdict of the Supreme Court. #AyodhyaJudgment pic.twitter.com/oetB5LVw5V

कांग्रेस के लोकसभा राजनेता अधीर रंजन चोधरी ने भी कहा कि हम शांति के पक्ष में शुरू से हैं, मैं बराबर शांति का पुजारी हूं. हम सभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत हैं.

Odisha Chief Minister, Naveen Patnaik: Ahead of #AyodhyaVerdict, appeal to everyone to accept the judgement of the Honourable Supreme Court. Let us continue to live in peace and harmony. The spirit of brotherhood is the hallmark of our secular fabric. (file pic) pic.twitter.com/7YqKYQWY2e

