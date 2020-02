लखनऊ में एक और हिंदूवादी नेता की हत्या, यूपी में सनसनी

नई दिल्लीः लखनऊ की सड़कों पर जरायम ने एक बार फिर खूनी खेल खेला है. इससे एक बार फिर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है. यूपी की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में विश्व हिन्दू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रणजीत बच्चन की गोली मारकर हत्या कर दी गयी है. हत्या तब की गई जब वह टहलने गए थे. वहीं मौके से हत्या का आरोपी फरार हो गया है. पुलिस की 6 टीम और क्राइम ब्रांच हत्यारे को पकड़ने के लिए जुटी है. वारदात के दौरान रणजीत के भाई भी उनके साथ थे. उनके भाई आशीष के हाथ में गोली लगी है. घायल हालत में उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है

राजधानी में सनसनी

हजरतगंज राजधानी का व्यस्त इलाका है. यहां इस तरह की जघन्य वारदात होने से लखनऊ में सनसनी का आलम है, हिंदूवादी नेता की हत्या से प्रशासन में भी खलबली है. रणजीत हजरतगंज के पॉश इलाके में मॉर्निंग वॉक पर निकले थे. बाइक सवार अपराधियों ने रणजीत पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की. रणजीत के सिर में कई गोलियां लगी हैं. जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

Dinesh Singh, DCP Central Lucknow: The body has been identified as of Ranjeet Bachchan, who had gone out on morning walk when some unknown assailant shot him. A police team has been formed and further investigation is being carried out. https://t.co/rZ1dGNhHAn pic.twitter.com/QvooGKgoHu

— ANI UP (@ANINewsUP) February 2, 2020