भयानक हो गई असम की आग, दो की मौत, एक दमकलकर्मी लापता, 1600 लोग प्रभावित

तिनसुकियाः जिले के बाघजान ऑयल इंडिया लिमिटेड गैस कंपनी के कुएं में लगी आग अब और भयावह हो गई है. मंगलवार को विस्फोट के साथ आग भड़कने के साथ यह भयावह होती गई और अब खबर है आग आस-पास के 6 गांवों को प्रभावित कर रही है. इसकी जद में आकर 30 मकानों के जलने की खबर मिली है. वहीं बुधवार को दो लोगों की मौत हो गई है. जानकारी के मुताबिक एक फायर फाइटर लापता भी है.

आग बुझाने के लिए एयरफोर्स को भी आना पड़ा

भीषण आग की लपटें आसपास के गांवों में फैलती जा रही है. आग के कारण कई लोगों के घायल होने की खबर है. हालात से निपटने के लिए नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ) की टीम घटनास्थल पर मौजूद है. आग बुझाने का काम भी लगातार जारी है. आग बुझाते वक्त ही फायर फाइटर्स ने दो शव बरामद किए थे. बीते कई दिनों से इस कुएं से गैस बाहर निकल रही थी. मंगलवार को तेल के कुएं में आग लग गई. आग बुझाने के लिए एयरफोर्स तक को आना पड़ा.

#UPDATE Assam: Two persons dead in the massive fire that broke out at the gas well of Oil India Ltd at Baghjan in Tinsukia district yesterday; bodies recovered. National Disaster Response Force (NDRF) teams present at the spot; fire flames continue to erupt from the gas well. https://t.co/fQO40LI5lW pic.twitter.com/qNZU2gssWy

1610 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया

घटनास्थल के आसपास से 1610 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर हटा दिया गया था. आग बुझाने के लिए ऑयल इंडिया, ओएनजीसी के दमकल और तिनसुकिया व डिब्रूगढ़ जिले से कई फायर टेंडर की कई गाड़ियां वहां भेजी गई थीं. उन्होंने कहा कि लापता लोगों की तलाशी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. वहीं ऑयल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों का कहना है कि हालात अब धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं.

25 से 28 दिन का लगेगा वक्तः सीएम

असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, आग को अब 50 मीटर के दायरे तक सीमित कर दिया गया है. विशेषज्ञों का मानना है, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उन्हें लगभग 25 से 28 दिन का समय लगेगा. उन्होंने बताया कि हमने उस क्षेत्र से लोगों को सफलतापूर्वक निकाल लिया है. पीएम मोदी ने राज्य को पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया है.

Experts from Singapore brought by Oil India ltd and Petroleum Ministry are putting their best effort.

Union Min Dharmendra Pradhan is monitoring the incident. We have successfully evacuated people from the affected zones. The fire has come down to a radius of 50 meters: Assam CM https://t.co/zWi8qg3WW2 pic.twitter.com/Ql110AwFSa

