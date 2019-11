'गाय का नहीं, कुत्ते का मांस खाओ'

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में एक बार फिर गाय और गाय पर सियासत गर्माने लगी है. पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद दिलीप घोष ने गाय और गाय का मांस का जिक्र करते हुए अजीबोगरीब बयान दे दिया. बर्दवान में एक कार्यक्रम के दौरान दिलीप घोष ने कहा कि हमारे देश की गायों के दूध में सोना होता है, जबकि विदेशी नस्ल की गायें हमारी गोमाता नहीं, बल्कि आंटी हैं.

उन्होंने देसी गाय के दूध के गुण भी जमकर गिनाए. इस दौरान बीजेपी सांसद गाय का मांस खाने वालों पर जमकर बरसे. दिलीप घोष ने गाय का मांस खाने को अपराध बताते हुए गाय का मांस खाने वालों को कुत्ते का मांस खाने की सलाह दी.

पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि 'हमारे शिक्षित वर्ग के लोग कोलकाता की सड़क पर खड़े हो कर गाय का मांस खाते है, मैं तो कहता हूं की कुत्ते का मांस भी खाओ सेहत अच्छी रहेगी. किसी भी जानवर का खाना है तो खाओ लेकिन सड़क पर खड़े होकर क्यों खाते हो? अपने घर में खाओ न.'

गाय को लेकर भाजपा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष यहीं नहीं रुके. उन्होंने एक ओर जहां लोगों को देसी गायें पालने की सलाह दी. साथ ही धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर किसी ने गोमाता से दुर्व्यहार किया तो उसे कड़ा सबक सिखाया जाएगा.

Dilip Ghosh, BJP West Bengal President: Indian breed of cows has a special characteristic, there is gold mixed in its milk, & that is why colour of their milk is slightly yellow. Cow's navel helps in producing gold with help of sunshine. (4.11.19) pic.twitter.com/XoHUwfowBS

— ANI (@ANI) November 5, 2019