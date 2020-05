अम्फान पर निगाह रख रहा है केंद्र, गृहमंत्री शाह ने ममता और नवीन पटनायक से की बात

नई दिल्लीः चक्रवाती तूफान अम्फान को लेकर केंद्र इससे प्रभावित होने वाले प्रदेशों में पूरी नजर बनाए रखा हुआ है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से बात चीत की और दोनों राज्यों को केंद्र की तरफ से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है. आइएमडी भुवनेश्वर के मुताबिक ओडिशा में केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर और जगतसिंहपुर जिले तूफान से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले हैं. आशंका है कि तेज गति हवाएं भीषण चक्रवाती तूफान तब्दील होकर जमीन से टकराएंगी.

Home Minister Amit Shah has also spoken to Odisha Chief Minister Naveen Patnaik and reviewed the preparedness. He again reiterated that Central Government is ready to provide any support needed from them by both the affected states: Ministry of Home Affairs (MHA) https://t.co/dpy6a5f5RS — ANI (@ANI) May 19, 2020

DWR तकनीक से कर रहे हैं ट्रैक

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खांड़ी में उठा सुपर साइक्लोन अम्फान अगले छह घंटे में अपना रूप बदलेगा. इस दौरान वह कमजोर हो सकता है. लेकिन उसके कुछ घंटों बाद यह यह अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा. मौसम विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि अब विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) में डॉप्लर वेदर रडार (DWR) तकनीक के जरिए इस तूफान को लगातार ट्रैक किया जा रहा है.

India Meteorological Department (IMD) has issued a warning to suspend all fishing activity in West Bengal and Odisha till May 20, in the wake of super cyclone #Amphan; Visuals from Odisha's Bhadrak, one of the 6 districts expected to be affected due to the cyclone pic.twitter.com/ZJnsZ2bYGW — ANI (@ANI) May 19, 2020

समुद्र के किनारे की गई अस्थायी फेंसिंग

पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में ताजपुर में रहने वाले लोगों ने चक्रवात के मद्देनजर समुद्र के किनारे अस्थायी फेंसिंग की है. सुपर साइक्लोन अम्फान के मद्देनजर भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 20 मई तक पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मछली पकड़ने की सभी गतिविधियों को निलंबित करने की चेतावनी जारी की है.

Kendrapara, Bhadrak, Balasore, Mayurbhanj, Jajpur & Jagatsinghpur districts to be most affected. We are expecting it will cross land by becoming a very severe cyclonic storm: Umashankar Das, Deputy Director, IMD Bhubaneswar, Odisha on #AmphanCyclone pic.twitter.com/9inHnhbtjq — ANI (@ANI) May 19, 2020

अम्फान जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है ओडिशा और तटीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में हवा उग्र होती जा रही है. तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय ओडिशा, तटीय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में अब से लेकर तूफान के टकराने तक हवा की रफ्तार बढ़ती ही रहेगी. जल्द ही ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय भागों और पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ जगहों पर 50-60 किलोमीटर प्रतिघंटे की गति से हवा चलने का अनुमान है.

India Meteorological Department (IMD) has issued a warning to suspend all fishing activity in Bengal and Odisha till May 20, in the wake of super cyclone #Amphan; Visuals from Odisha's Paradip pic.twitter.com/QosM1BL9NT — ANI (@ANI) May 19, 2020

6 घंटे में 14 किलोमीटर प्रति घंटा से आगे बढ़ा

मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि तूफान पिछले 6 घंटे में 14 किलोमीटर प्रति घंटा से पश्चिम-मध्य और बंगाल की पूर्व-मध्य खाड़ी से उत्तर-उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ा और मंगलवार सुबह 5:30 बजे पारादीप के 520 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में केंद्रित रहा.

It's very likely to weaken into an extremely severe cyclonic storm during next 6 hrs. It's very likely to move north northeastwards across northwest Bay of Bengal&cross W Bengal–Bangladesh coasts b/w Digha&Hatiya Islands close to Sundarbans during afternoon/evening of 20 May: IMD https://t.co/bGpOI9c4OW — ANI (@ANI) May 19, 2020

कैबिनेट सचिव राजीव गौबा मंगलवार दोपहर 12.00 बजे राष्ट्रीय संकट निगरानी समिति (NCMC)की बैठक की अध्यक्षता की साथ ही राष्ट्रीय आपदा राहत बल (NDRF)और रक्षा बलों की तत्परता के अलावा, बिजली और दूरसंचार विभागों को आपातकालीन प्रतिक्रिया के साथ तैयार रहने का निर्देश दिया गया है.

200 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाला है अम्फान तूफान, क्या है 'मोदी प्लान'?

बुधवार को बंगाल के तट से टकरा सकता है तूफान

सुपर साइक्लोन अम्फान के बुधवार दोपहर से लेकर शाम तक बंगाल के तट से टकराने की आशंका है. आइएमडी के महानिदेशक एम.महापात्रा के अनुसार एम्फन बुधवार दोपहर के बाद 175 से 195 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से बंगाल के तट से टकराएगा. बंगाल के नजदीक दिगहा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच इस तूफान से बंगाल के तटवर्ती क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचाएगी.

West Bengal: Residents of Tajpur, East Medinipur create a temporary fence along the coast, in the wake of #AmphanCyclone pic.twitter.com/LGFN8DSctY — ANI (@ANI) May 19, 2020

सोमवार को एक सुपर साइक्लोन में बदला अम्फान

मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात अम्फान सोमवार को रात 11ः30 बजे पारादीप (ओडिशा) के दक्षिण में 600 किलोमीटर और दीघा (पश्चिम बंगाल) के 750 किमी दक्षिण-पश्चिम में था. सोमवार को अम्फान एक सुपर साइक्लोन में बदल गया. बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न किसी चक्रवाती तूफान के सुपर साइक्लोन में बदलने की ये दूसरी घटना है.

Super Cyclonic Storm ‘AMPHAN’ over west-central and adjoining east-central Bay of Bengal moved north-northeastwards with a speed of 14 km/ph during

past 6 hours & lay centred at 5:30 am today over west-central Bay of Bengal about 520 km nearly south of Paradip, Odisha: IMD pic.twitter.com/boTenzgwid — ANI (@ANI) May 19, 2020

पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को वहां से हटाकर सुरक्षित जगहों पर रखने की व्यवस्था की गई है.

