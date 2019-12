चीन ने समुद्री सीमा में की घुसपैठ की कोशिश, भारतीय नौसेना ने खदेड़ा

नई दिल्ली: भारतीय नौसेना ने जानकारी देते हुए यह बताया कि चीनी जहाज अरब सागर के रास्ते भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी. अनुमति लिए बिना चीनी जहाज शी यान को सीमा में घुसने से रोकने के लिए भारतीय नौसेना ने मोर्चा संभाला और समुद्री सीमा के पार का रास्ता दिखा दिया. भारतीय नेवी ने इसके साथ ही इस बात की जानकारी दी कि सेना एंटी पायरेसी मिशन से समुद्री लुटेरों को पकड़ने में काफी हद तक सफल रही है. पायरेसी के तकरीबन 44 केस सामने आए जिसमें 120 समुद्री लुटेरों को पकड़ा गया.

भारत के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में घुंस रहा चीन

भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कर्मबीर सिंह ने दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया कि चीनी जहाज शी यान 1 को अनुमति लिए बिना भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश करते देख वापस लौटा दिया गया. भारतीय नौसेना ने चीनी की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पोत को अंडमान निकोबार द्वीप से खदेड़ा. मालूम हो कि अंडमान सागर में भारत के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में किसी भी विदेशी सेना या समूह को बिना अनुमति अंदर आने की इजाजत नहीं. मंगलवार को चीनी जहाज के समुद्री सीमा में घूंसने के बाद भारतीय नौसेना सक्रिय हो गई और तुरंत एक्शन लेते हुए उसका सीमा के बाहर का रास्ता दिखाया.

चीन पाकिस्तान के नापाक हरकतों पर है भारत की नजर

Navy Chief Admiral Karambir Singh to ANI on being asked why Chinese vessel Shi Yan 1 was asked to leave Indian waters: Our stand is that if you have to work in our Exclusive Economic Zone, then you have to take our permission. https://t.co/WfohMJqC0L

— ANI (@ANI) December 3, 2019