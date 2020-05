राष्ट्रवादी पत्रकारों को परेशान करने की साजिश, जी न्यूज के एडिटर-इन-चीफ के खिलाफ FIR

नई दिल्लीः जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. उन्होंने पिछले दिनों ऐसी कई घटनाएं उठाईं, जिनकी वजह देश में मजहबी कट्टरपंथियों की जड़ें हिल गईं. जिसके बाद कथित लेफ्ट लिबरल लॉबी हमेशा की तरह उनके बचाव में उतर आई. सुधीर चौधरी ने मजहबी कट्टरपंथ के हथियार बने जिहाद का मुद्दा उठाया था. जिसके कई रुप पिछले दिनों सामने दिखाई दिए. सच बोलने के कारण सुधीर चौधरी पर तमाम दबाव पड़े. उन्हें धमकियां तक दी गईं.

लेकिन सुधीर चौधरी ने सच का साथ नहीं छोड़ा. लेकिन वामपंथी लॉबी ने ऐसी हरकत की है. जिसके बाद लगता है कि सच कहना और बताना तो गुनाह ही हो गया है. जिहाद का मुद्दा उठाने के लिए, जिहाद का सच बताने के लिए जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के खिलाफ केरल में FIR दर्ज की गई है.

पत्रकार ने खुद ट्वीट करके दी जानकारी

इस बारे में खुद सुधीर चौधरी ने ट्वीट करके जानकारी दी है. उन्होंने अपने पहले ट्वीट में कहा कि यह रहा मेरा पुलित्जर अवार्ड. केरल पुलिस ने मेरे खिलाफ गैरजमानती धारा में FIR दर्ज की है. शर्मनाक और असुविधाजनक तथ्यों को सामने रखने के लिए उन्हें एक्सपोज करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है.

Here’s my Pulitzer Prize for reporting the truth.Sharing the citation— an FIR filed against me by the Kerala police under nonbailable sections.The award for exposing inconvenient facts.A clear msg for media.If u don’t toe the decades old pseudo-secular line you’ll be behind bars. pic.twitter.com/zV3GvNg2YR

— Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) May 7, 2020