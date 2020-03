भारत में 73 लोगों तक पहुंचा कोरोना, 30 एयरपोर्ट पर हो रही है जांच

नई दिल्लीः भारत में दस्तक देने के बाद कोरोना अपने पांव भी पसारने लगा है. दिनों दिन इसकी जद में आए लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है. भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 73 पहुंच गई है. गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने लोकसभा में इसके बारे में जानकारी दी. केंद्र सरकार लगातार हर राज्य सरकार से संपर्क में है और हर रोज डिटेल रिपोर्ट साझा की जा रही है. इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से विदेश से भारतीयों को लाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है.

सरकार की ओर से दी गई जानकारी

डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार की तरफ से 30-40 हजार लोगों पर नजर रखी जा रही है. केरल में जब शुरुआती तीन केस आए, तबसे हम राज्य सरकार के संपर्क में हैं. हर राज्य शाम को पूरी जानकारी केंद्र के साथ साझा करता है. लोकसभा में मंत्री ने जानकारी दी कि हम विदेश से आए लोगों की निगरानी कर रहे हैं.

स्क्रीनिंग में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है. 17 जनवरी को दिल्ली-मुंबई-बेंगलुरु-कोच्चि जैसे एयरपोर्ट में स्क्रीनिंग शुरू हुई थी, लेकिन अब 30 एयरपोर्ट पर जांच हो रही है.

मुंबई में मिले दो नए मरीज़, भारत में कोरोना संक्रमण के कुल 67 मामले

देश के कई हिस्सों में बनाई गईं 51 लैब

डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वायरस का टेस्ट किसी आम लैब में नहीं हो सकता है, इस वजह से देश के कई हिस्सों में 51 लैब बनाई गई हैं. इसके अलावा 56 जगह पर कलेक्शन सेंटर हैं. सरकार ने एक पूरी लैब और वैज्ञानिक को ईरान को भेजा है, अभी उसमें कस्टम की दिक्कत है.

EAM S Jaishankar in Lok Sabha: I assured them that the govt would facilitate the earliest possible return of their children and I would like to share with the House that the sampling of these students has begun today. #Coronavirus https://t.co/fWsflX7xwo

— ANI (@ANI) March 12, 2020