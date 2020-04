दिल्ली के CM ने किया स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान

नई दिल्ली: कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है. पूरे प्रदेश में 21 दिनों का लॉकडाउन लगाने के बावजूद कोरोना के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं. भारत में अब तक कोरोना के कुल 1637 मामले सामने आ चुके हैं.

If anyone loses their life while serving #COVID19 patients, whether sanitation workers, doctors or nurses, their family will be provided Rs 1 crore as respect to their service. Whether they are from private or government sector doesn't matter: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal pic.twitter.com/UJdnHmbC2Z

