सिंधिया को घेरने के चक्कर में मोदी और संघ की तारीफ कर गये दिग्विजय सिंह

भोपाल: ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है. उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के रूप में मध्य प्रदेश से राज्यसभा का नामांकन भी दाखिल कर दिया है. ज्योतिरादित्य सिंधिया के नामांकन दाखिल करने के एक दिन बाद कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने उन्हें कोसने के लिये एक के बाद एक कई ट्वीट किये. सिंधिया को निशाना बनाने के चक्कर में दिग्विजय ने पीएम मोदी और संघ की जमकर तारीफ भी की.

'नरेंद्र मोदी विचारधारा के लिये समर्पित'

I am no admirer of Narendra Modi and one of his most bitterest Critic but then admire his Courage of Conviction and uncompromising effort to Polarise the Country on every possible issue and every opportunity.

दिग्विजय सिंह ने अपने अगले ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस की तारीफ की. लेकिन यह तारीफ व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि विचारधारा के प्रति समर्पण को लेकर थी. दिग्विजय ने लिखा कि मैं नरेंद्र मोदी का प्रशंसक नहीं हूं बल्कि उनके सबसे कटु आलोचकों में से एक हूं लेकिन मैं उनके साहस, विचारधारा के प्रति समर्पण और प्रयास का प्रशंसक हूं. सिंधिया को उनसे सीख लेनी चाहिये.

'कभी नहीं सोचा था सिंधिया ऐसा करेंगे'

दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि महाराज ( ज्योतिरादित्य सिंधिया) कांग्रेस और गांधी परिवार को धोखा देंगे, वो भी किसके लिए? राज्यसभा और मोदी-शाह की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के लिए? बहुत ही दुखद है, मैंने उनसे इसकी उम्मीद कभी नहीं की थी. लेकिन मैंने विनम्रता से ठुकराया है. दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय राजनीति से गायब हो रही है.

मोदी और संघ अपने लक्ष्य पर अडिग

I have seen RSS activists who have devoted their whole life and left their Family to work for Sangh. But now the new Pracharaks of RSS have also changed. Narendra Modi is the most glaring example of this new breed of RSS Pracharaks.

