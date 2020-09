Encounter in Jammu Kashmir:ढेर किये गए दोनों आतंकियों से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में सुरक्षाबलों से मुठभेड़ में दो आतंकवादी मार गिराए गए हैं. सेना और पुलिस ने एनकाउंटर के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया तो बड़ी मात्रा में आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुए. पुलिस ने दो AK 47 राइफल्स और 10 राउंड गोलियां तथा बारूद एनकाउंटर स्थल से बरामद किया है.

ढेर किये गए थे दो आतंकी

#UPDATE Encounter in Samboora, Awantipora of Pulwama: Two AK rifles with 4 magazines, 10 rounds of bullets & 2 pouches with personal items recovered.

Two terrorists neutralised in encounter that had broken between Police-Army & terrorists in Samboora yesterday. #JammuAndKashmir

