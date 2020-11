Haryana: स्वास्थ्य मंत्री Anil Vij ने खुद पर कराया Covaxin का ट्रायल

चंडीगढ़: देश में कोरोना वायरस (Covid 19) के बढ़ते मामलों के बीच लगातार वैक्सीन पर काम भी तेजी से चल रहा है. मोदी सरकार हर मोर्चे पर सफल और प्रभावी वैक्सीन के निर्माण में जुटी हुई है. इस बीच हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज (Anil Vij) ने खुदपर Covaxin का ट्रायल कराया है जिसकी तारीफ सब लोग कर रहे हैं. ये तीसरे चरण का ट्रायल है. उल्लेखनीय है कि कोरोना से जंग में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का आज से तीसरा ट्रायल शुरु हो गया है.

अनिल विज ने भी करवाया वैक्सीन का ट्रायल

आपको बता दें कि हरियाणा के मंत्री अनिल विज भी उन वॉलंटियर में शामिल हैं, जिनके ऊपर इस वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है. अनिल विज ने कहा था कि तीसरे राउंड में लगभग 26,000 लोगों पर ट्रायल किया जाएगा. मैंने इसके लिए अपना नाम भी दिया है.

I Will be administered trial dose of Coronavirus vaccine #Covaxin a Bharat Biotech product Tomorrow at 11 am at Civil Hospital, Ambala Cantt under the expert supervision of a team of Doctors from PGI Rohtak and Health Department. I have volunteered to take the trial dose.

— ANIL VIJ MINISTER HARYANA (@anilvijminister) November 19, 2020