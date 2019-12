बंगाल में जाधवपुर के छात्रों ने गवर्नर को घेरा, नारे लगाए और काले झंडे भी दिखाए

कोलकत्ता: पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध का स्तर बढ़ता ही जा रहा है. कभी विरोध के नाम पर सरकारी संपत्तियों का नुकसान तो कभी किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का घेराव. कोलकता के जाधवपुर यूनिवर्सिटी में मंगलवार की सुबह कुछ ऐसा ही हुआ जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखर को विरोध कर रहे छात्रों ने विश्वविद्यालय के बाहर से ही घेर लिया. जाधवपुर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति व राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखर को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में छात्रों ने काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ खूब नारेबाजी की.

राज्यपाल ने कहा "बंगाल में खत्म हो गई है कानून व्यवस्था"

WB Governor Jagdeep Dhankhar at Jadavpur University: It is a painful moment for me as a Chancellor&Governor, students inside waiting to be handed over their degrees but a handful of ppl blocking me outside. Total collapse of rule of law. State Govt has put education in captivity https://t.co/sL15F5MZDP pic.twitter.com/RpteFLIuvD

— ANI (@ANI) December 24, 2019