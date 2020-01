आइशी घोष पर दर्ज हुआ केस तो जावेद अख्तर को लगी मिर्ची

नई दिल्ली: जेएनयू में हुई हिंसा को लेकर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. इस मामले में आइशी घोष के खिलाफ FIR दर्ज की गई तो गीतकार जावेद अख्तर को मिर्ची लग गई. JNU हिंसा को लेकर देशभर में राजनीति तेज होती जा रही है.

JNU छात्रसंघ अध्यक्ष आइशी घोष के खिलाफ 2 FIR दर्ज होने की से गीतकार जावेद अख़्तर खासे नाराज है. उन्होंने तंज भरे लहजे में एक ट्वीट किया है. जिसमें उन्होने लिखा है कि JNUSU अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज हुई. ये पूरी तरह समझ में आ रहा है. आइशी घोष ने राष्ट्रवादी, देशप्रेमी लोहे का रॉड सिर से रोकने की कोशिश क्यों की?

The FIR against the president of JNUSU is totally understandable . How dare she stop a nationalist , desh Premi iron rod with her head . These anti nationals don’t even let our poor goons swing a lathi properly . They always put their bodies there . I know they love to get hurt .

