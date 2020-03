कनिका कपूर ने दूर-दूर तक फैलाया वायरस! FIR दर्ज, उत्तर प्रदेश के मंत्री-सांसद एकांतवास में

नई दिल्लीः कोरोना वायरस फैलाने के आरोप में बॉलीवुड की मशहूर सिंगर कनिका कपूर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. लखनऊ के आइसोलेशन वार्ड में उनके पूरे परिवार को भर्ती किया गया है. आरोप है कि 11 मार्च को लंदन से भारत लौटी कनिका कपूर एयरपोर्ट अधिकारियों को चकमा देकर बाहर निकल गई थीं. हालांकि कनिका कपूर ने आरोपों को खारिज किया है.

Correction - Singer Kanika Kapoor (in file pic), who tested positive for #COVID19 , stayed at Taj Hotel in Lucknow and attended several functions in the city, booked for negligence by Uttar Pradesh police. pic.twitter.com/WsUUzBP6KL

उनका कहना है कि स्क्रीनिंग हुई थी लेकिन आइसोलेशन में रहने की सलाह नहीं दी गई थी. एफआईआर में खुलासा हुआ है कि कनिका कपूर को अपने कोरोना पीड़ित होने की जानकारी थी.

96 सांसद परेशान

कनिका कपूर के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके सांसद बेटे दुष्यंत सिंह भले ही सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 96 सांसद परेशान हो गए हैं. ये वे सांसद हैं, जिनके साथ दो दिन पहले राष्ट्रपति भवन में दुष्यंत सिंह ब्रेक फास्ट कर चुके हैं. दुष्यंत सिंह के संपर्क में आने वाले सांसद आइसोलेशन में जाने लगे हैं. मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल ने इसकी शुरुआत कर दी है.

96 सांसद पहुंचे थे राष्ट्रपति भवन

दरअसल, 18 मार्च को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सांसदों को ब्रेकफास्ट पर बुलाया था. इसमें कुल 96 सांसदों ने हिस्सा लिया था. झालवाड़-बारां से सांसद दुष्यंत सिंह भी इस पार्टी में पहुंचे थे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मौजूदगी में हुई इस पार्टी में सभी सांसदों के साथ मिले भी. इससे ठीक दो दिन पहले ही 16 मार्च को दुष्यंत सिंह लखनऊ में कनिका कपूर की पार्टी में शामिल होकर लौटे थे.

कनिका ने दूर तक फैलाया वायरस

शुक्रवार को जैसे ही कनिका कपूर के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई, वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत सिंह ने सेल्फ आइसोलेशन में जाने का ऐलान किया. इस खबर के बाद राष्ट्रपति भवन के ब्रेकफॉस्ट पार्टी में हिस्सा लेने वाले अन्य सांसद भी डर गए. ब्रेकफॉस्ट में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री और मिर्जापुर सांसद अनुप्रिया पटेल ने भी सेल्फ आइसोलेशन में जाने की बात कही है. राष्ट्रपति भवन में हुई इस पार्टी में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जनरल वीके सिंह, गजेंद्र शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, साध्वी निरंजन ज्योति, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर, विजय गोयल, ओम माथुर, रविकिशन, हेमामालिनी, रीता बहुगुणा जोशी, साक्षी महराज जैसे प्रमुख चेहरों ने हिस्सा लिया था.

बैंक मैनेजर कर रहे मनमानी

वहीं लखनऊ के लाटूस रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच के हेड मनोज कुमार भी कनिका कपूर से मिलने के लिए उनके घर गए थे. मनोज कुमार करीब आधे घंटे तक कनिका के घर रहे. अब कनिका के कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने के बाद बैंक के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है. कर्मचारी दहशत में हैं. बैंक कर्मचारियों के कहने के बावजूद बैंक मैनेजर आइसोलेशन में नहीं जा रहे हैं.

कर्मचारियों में संक्रमण फैलने का डर है. उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह लखनऊ में गायिका कनिका कपूर की पार्टी में शामिल थे. इसके बाद उन्होंने अपना कोरोना वायरस टेस्ट कराया है और खुद को आइसोलेट कर लिया है.

योगी सरकार के कई मंत्री एकांतवास में

कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी मंत्रियों को वर्क फ्रॉम होम की हिदायत दी है. सीएम योगी ने मंत्रियों को निर्देश देते हुए कहा है कि जब तक बेहद जरूरी न हो, मंत्री लोगों से न मिलें. सीएम ने मंत्रियों को जनता दरबार और प्रभारी जिलों में जाने से मना किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिनके भीतर जरा सा भी फ्लू के लक्षण दिखे वो खुद को आइसोलेट कर लें. रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार के कई मंत्री एकांतवास में जा रहे हैं.

यूपी में अब तक 23 लोग पॉजिटिव

गुरुवार को जयप्रताप सिंह से मुलाकात करने वाले भाजपा के तीन विधायकों ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया है. नोएडा के विधायक और भाजपा के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह, जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह और दादरी के विधायक तेज पाल को सभी से अलग कर लिया है क्योंकि वे गुरुवार को ग्रेटर नोएडा में स्वास्थ्य मंत्री से मिले थे.

Chief Minister Yogi Adityanath: A total of 23 people have been found to be infected with #coronavirus in the state. Out of the total cases, nine people have recovered. We have sufficient number of isolation wards in the state. pic.twitter.com/EKrID8V5Lk

