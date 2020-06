भारत और चीन में निर्णायक बातचीत जारी, जानिए क्या है दोनों देशों की मांग

नई दिल्ली: भारत और चीन के बीच चल रहे लद्दाख सीमा विवाद पर जल्द ही बड़ी और अहम सूचना आने की उम्मीद है. दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बातचीत शुरू हो गयी है. बता दें कि कमांडर स्तर की बातचीत शनिवार सुबह लगभग 9 बजे लद्दाख में चुशूल के पास चीन की सीमा में मोल्दो में शुरू हो गई थी. भारतीय सैनिक दल का नेतृत्व लेह स्थित 14 वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहेे हैं.

12 राउंड की वार्ता पूरी

Meeting between Indian and Chinese military commanders is going on at Moldo on the Chinese side of Line of Actual Control (LAC) to discuss the ongoing dispute along the LAC in Eastern Ladakh between the two countries: Sources

— ANI (@ANI) June 6, 2020