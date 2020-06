मुख्यमंत्रियों संग बैठक से पहले पीएम मोदी ने देश को किया सम्बोधित, कहीं बड़ी बातें

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से कल तक देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ विस्तार से मंथन करेंगे. वो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा करेंगे और देश के वर्तमान हालात की समीक्षा करेंगे. दो दिनों की डिजिटल बैठक के पहले दिन यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों के साथ वार्ता शुरू हो गई है. बैठक से पहले पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया.

कोरोना से एक भी मौत करती है विचलित- पीएम मोदी

To even think of stepping out without a mask or face cover is not right at present. ‘Do gaj ki doori’, hand-washing & use of sanitisers is of utmost importance. With markets opening&people stepping out, these precautions are even more important: PM Narendra Modi. #COVID19 pic.twitter.com/49byyJgllW

