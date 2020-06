राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन, 'नवंबर के अंत तक मुफ्त मिलेगा राशन

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब देश में कोरोना संक्रमण के मामले कम थे तब लोग बहुत सावधानी बरत रहे थे लेकिन अब जब संकट और अधिक गंभीर हो गया है तब सभी लापरवाह हो गए हैं.

गरीब कल्याण योजना नवम्बर तक चलेगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को नवम्बर तक अन्न वितरण करेगी. पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 80 करोड़ परिवारों को 5 किलो गेंहू या चावल मुफ्त दिए जाएंगे. परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर महीने 5 किलो चावल या गेंहू मुफ्त में नवम्बर के आखिरी महीने तक दिया जाएगा. इस पर 90 हजार करोड़ रुपये मोदी सरकार खर्च करेगी.

कोई भी नियमों से ऊपर नहीं- पीएम मोदी

राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि जब देश कोरोना संकट से जूझ रहा है तब समूचे देश को एकजुट होना पड़ेगा. देश में कई लोग सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं. लोगो को कोरोना संक्रमण के भयावह रूप को समझना पड़ेगा.

During lockdown, rules were strictly abided by. Now, govts, local administration and citizens again have to show similar caution. We need to have a special focus on containment zones. If you see someone flouting norms, tell them to not do so: PM Modi #COVID19 pic.twitter.com/vP9pRao83j

— ANI (@ANI) June 30, 2020