कोरोना के खिलाफ लड़ाई में PM मोदी ने संभाला मोर्चा

नई दिल्ली: पूरे देश में कोरोना वायरस का खौफ है. हर व्यक्ति खुद को कोरोना से बचना चाहता है. लेकिन मन के अंदर घबराहट और डर है कि कहीं मुझे कोरोना वायरस का संक्रमण न हो जाए. ऐसे में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे जरूरी है देश की हिम्मत बढ़ाना. डर दूर करना और देश तक कोरोना से लड़ने की सही जानकारी पहुंचाना. इसके लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाला है.

रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे PM मोदी

आज पीएम मोदी कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़े मुद्दों पर रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे. पीएम मोदी कोरोना पर अब तक के हालात और इससे निपटने के उपायों पर बात करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को एक हाईलेवल मीटिंग में कोरोना की रोकथाम की कोशिशों की समीक्षा भी की.

कोरोना के खिलाफ सतर्कता सबसे महत्वपूर्ण

इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों को कोरोना को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी थी. पीए मोदी ने कहा था कि "बहुत से लोग इसे लेकर बहुत चिंता मे है. सतर्कता बहुत महत्वपूर्ण है. चाहें केंद्र सरकार को या राज्य सरकारों या ग्राम पंचायत सभी उचित इंतजाम और देखरेख में जुटे हैं. हमारे पास कुशल डॉक्टर और मेडिकल टीम और आप जैसे जागरुक लोग सावधानी में कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए."

कोरोना के खिलाफ पूरा देश अपने-अपने तरीके से लड़ रहा है. पीएम मोदी ने ट्वीट कर ऐसे लोगों की तारीफ भी की. कल पीएम मोदी ने एक के बाद एक ट्वीट किए और लोगों को खासकर डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को उनकी कोशिशों के लिए बधाई दी.

सफदरजंग के एक रेजिडेंट डॉक्टर ने देश को संदेश दिया और कहा. मैं आप लोगों के लिए अस्पताल में रुका हुआ हूं. आप लोग हमारे लिए घर पर ही रहें."

डॉक्टर के इस संदेश की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने जवाब दिया. उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि "बिल्कुल सही, डॉक्टर! हमारी पृथ्वी को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने के लिए काम करने वाले सभी लोगों के लिए उच्च संदेश. उनके असाधरण कोशिशों के लिए कोई भी शब्द न्याय नहीं कर पाएगा."

Well said, Doctor! Also a shout-out to all those working to make our planet safer and healthier. No words will ever do justice to their exceptional efforts. #IndiaFightsCorona https://t.co/4ENZlehiwD — Narendra Modi (@narendramodi) March 18, 2020

अगर देश का प्रधानमंत्री हौसला बढ़ाए तो वो कौन सा नागरिक होगा जो तन-मन-धन से समाज की सेवा के लिए नहीं जुटेगा. इटली से लौटे एक लड़की के पिता ने मोदी सरकार को बेटी का 'दूसरा पिता' कहा कि इटली में फंसे लोगों को भारत लाया गया था जिसमें इनकी बेटी भी थी.

इसपर पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, "हमारे नागरिकों की मदद के लिए जो संभव होगा, करेंगे. ऐसी कोशिशें टीमवर्क की वजह से ही संभव हो पा रही हैं और इसे संभव बनाने में जो लोग लगे हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं."

एक यूजर ने कोरोना वायरस का कोई हल खोजने की अपील की तो पीएम मोदी ने जवाब देते हुए कहा "रिसर्चर्स, इनोवेटर्स और टेक-लवर्स आगे आएं और एक बेहतर पृथ्वी बनाने के लिए आइडिया दें."

Exactly! Urging researchers, innovators and tech-lovers to rise to the occasion and ideate for a better planet. https://t.co/DCZY5ilXGR — Narendra Modi (@narendramodi) March 18, 2020

कोरोना से बचने के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरती जानी चाहिए अगर खुद देश का प्रधानमंत्री बताए, तो देश तक सबसे पहले और असरदार संदेश पहुंचेगा.

कोरोना के खिलाफ PM मोदी की पाठशाला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होली समारोह में शामिल नहीं हुए. देश को साबुन से हाथ धुलने और रुमाल इस्तेमाल करने की नसीहत दी. चेहरे और नाक को हाथ से न छूने की आदत बदलने के लिए कहा और कोरोना का संक्रमण होने और संक्रमण के शक पर उठाए जाने वाले कदम की जानकारी दी.

पीएम मोदी ने ओडिशा के मुख्‍यमंत्री नवीन पटनायक की खास तारीफ की. दरअसल पटनायक ने अपनी बहन की जानकारी विदेश से लौटने वालों के लिए बने सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर की. नवीन पटनायक ने विदेश से लौटने वालों से भी अपील की वो भी पोर्टल पर अपनी जानकारी दें. नवीन पटनायक की अपील पर पीएम मोदी ने लिखा "मुख्यमंत्री ने बेहतरीन उदाहरण पेश किया है. मैं आशा करता हूं कि बाकी लोग भी नवीन बाबू के रास्ते पर चलेंगे. हम सभी COVID-19 को फैलने से रोकने में योगदान दे सकते हैं.

Setting a great example, Chief Minister! I hope others also emulate Naveen Babu. We all can do our bit in preventing the spread of COVID-19. @Naveen_Odisha #IndiaFightsCorona https://t.co/N3LeLfxdAC — Narendra Modi (@narendramodi) March 18, 2020

भारत में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं. लेकिन भारत जिस तरह से कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है. उम्मीद है ये बीमारी भारत में ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाएगी. क्योंकि किसी भी लड़ाई में सेनापति जितना आक्रामक और सूझबूझ वाला होता है. लड़ाई को जीतना भी उतना ही आसान हो जाता है. ऐसे में पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में खुद मोर्चा संभाल लिया है.

