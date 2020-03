होली के 'रंग' में कोरोना ने डाला 'भंग'! जश्न पड़ने वाला है फीका

नई दिल्ली: दुनिया के साथ-साथ भारत में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है. जिसका सीधा असर इस बार की होली पर पड़ने वाला है. देश में कोरोना के अब तक 25 मरीज पाए गए हैं. जानकारी के अनुसार विदेश से लौटने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग होगी.

भारत में कोरोना से मुकाबले की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार होली मिलन समारोह में शामिल नहीं होंगे. पीएम मोदी ने सभी से भीड़ से बचने की अपील की है. उन्होंने ट्वीट करके ये ऐलान किया है कि इस साल वो होली मिलन समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे.

Experts across the world have advised to reduce mass gatherings to avoid the spread of COVID-19 Novel Coronavirus. Hence, this year I have decided not to participate in any Holi Milan programme.

दिल्ली में इस बार होली का जश्न फीका रहेगा. होली पर बीजेपी के बड़े नेताओं ने कोरोना वायरस के खतरे की वजह से अपने घरों में ही होली मनाने का फैसला किया है. यानि होली मिलन समारोह जैसे भीड़भाड़ वाले आयोजन से दूरी बनाई जा रही है.

Holi is a very important festival for we Indians but in the wake of Coronavirus, i have decided not to participate in any Holi Milan celebration this year.

I also appeal everyone to avoid public gatherings and take a good care of yourself & your family.

— Amit Shah (@AmitShah) March 4, 2020