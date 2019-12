CAA विरोध के नाम पर पूरी दिल्ली अस्त व्यस्त कर दी प्रदर्शनकारियों ने

नई दिल्ली: CAA विरोध के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने वालों ने पूरी दिल्ली में अफरा तफरी फैला दी है. मेट्रो हो या सड़क हर जगह आम लोगों को ही परेशानी हो रही है. क्योंकि दिल्ली पुलिस इस बार कोई खतरा नहीं लेना चाहती.

सड़कों पर लोग हो रहे हैं परेशान

राजधानी दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक रेंग रहा है. दिल्ली और गुड़गांव की सीमा सहित राजधानी के कई इलाकों में सुबह से ही ट्रैफिक जाम है. गाड़ियां धीमी गति से रेंग रही हैं.

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के वामपंथी दलों के प्रदर्शन के कारण सड़कों पर बैरिकेड लगे हुए हैं. कई जगहों पर रुट डायवर्जन की भी नौबत आ गई है.

प्रदर्शनकारियों का धरना कालिंदी कुंज से फरीदाबाद, आश्रम, कालकाजी और सरिता विहार जाने वाले रोड पर चल रहा है. इसीलिए इस तरफ का रुट डायवर्ट किया गया है.

पुलिस ने पहले घोषणा की थी कि वह जनता को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे इसलिए ऐहतियात के तौर पर विरोध मार्च नहीं करने देगी. उन्होंने पहले एक ट्वीट के जरिए घोषणा कर दी थी कि मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा नागरिकता कानून और एनआरसी पर दोपहर में होने वाले विरोध मार्च के लिए अनुमति नहीं दी गई है.

Delhi Police: Permission has not been granted for the march to be held under the banner of 'Hum Bharat Ke Log' against #CitizenshipAmmendmentAct from Lal Quila to Shaheed Bhagat Singh Park (ITO) at 11:30 am today. pic.twitter.com/pEcR7J4WKb

— ANI (@ANI) December 19, 2019