सेना में शामिल राफेल: राजनाथ की हुंकार, आंख दिखाने वालों को भारत दे रहा कड़ा संदेश

नई दिल्ली: लंबी राजनीतिक लड़ाई के बाद आज मोदी सरकार ने राफेल लड़ाकू विमान वायुसेना को समर्पित कर दिया. अंबाला एयरबेस पर हुए कार्यक्रम में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने परोक्ष रूप से चीन को कड़ा संदेश दिया. उन्होंने कहा कि भारत की अखंडता और एकता को जो भी आंख दिखायेगा उसे करारा जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा.

भारत और फ्रांस के सम्बंध मजबूत रहेंगे- राजनाथ सिंह

The speed at which IAF deployed its assets at forward bases creates confidence that our Air Force is fully prepared to fulfil its operational obligations: Defence Minister Rajnath Singh https://t.co/67lrE1f2XH

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि राफेल का भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होना भारत और फ्रांस के बीच के प्रगाढ़ संबंधो को दर्शाता है. भारत और फ्रांस लंबे समय से आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक साझेदार रहे हैं. मजबूत लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था और सम्पूर्ण विश्व में शांति की कामना, हमारे आपसी संबंधो के आधार हैं.

क्लिक करें- अंबाला एयरबेस पर फ्रांसीसी रक्षामंत्री की मौजूदगी में वायुसेना को मिला राफेल

पूरी दुनिया को संदेश देता है राफेल

राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल इंडक्शन पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है, खासकर हमारी संप्रभुता पर नजर रखने वालों के लिए. हमारी सीमाओं पर हाल के दिनों में जो तनाव का माहौल बना है, ऐसे समय पर ये इंडक्शन अहम है.

In my recent foreign trip, I put the point of view of India in front of the world. I also made everyone aware of our resolve to not compromise our sovereignty&territorial integrity under any circumstances. We're committed to doing everything possible towards this:Defence Minister https://t.co/bXuprCzobu

— ANI (@ANI) September 10, 2020