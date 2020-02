दिल्ली दंगे की सबसे भयानक कहानी, एसीपी अनुज की जुबानी

नई दिल्लीः दिल्ली हिंसा की अब तक कई कहानियां सामने आ चुकी हैं. दिल दहला देने वाली और भीतर तक झकझोर देने वाली इन आप बीती और आंखों-देखी हाल में आईबी कर्मी की हत्या जहां रोंगटे खड़ी करने वाली है तो वहीं मृत पुलिसकर्मी रतनलाल के परिवार की वेदना रूह को कंपाने वाली है. आप बीतियों की इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ रहा है एसीपी अनुज कुमार का. हिंसा में खुद घायल हो गए एसीपी को अब होश आ चुका है और शनिवार को उन्होंने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने ब्योरेवार वह सब कुछ बताया जो उस दिन घटा और एक पुलिसकर्मी के लिए काल बन गया.

चांदबाग मजार के पास से तैनाती

एसीपी ने अपनी जुबानी में बताया, 24 तारीख की सुबह साढ़े 11 बजे और 12 बजे के आसपास की बात है. मेरी और रतन और बाकी कर्मचारियों की ड्यूटी चांदबाग मजार से 80 सौ मीटर आगे थे. 23 को वहां पर वजीराबाद रोड को जाम किया था, जिसे देर रात को खुलवाया गया था. उस रास्ते को क्लियर करने के निर्देश मिले थे.

Anuj Kumar,ACP Gokulpuri: On Feb 24,I was taking him(DCP Shahadra Amit Sharma)to hospital as he was injured.Protesters were pelting stones&I too got hit on head. We did not know that Rattan Lal got shot.We took Rattan to GTB hospital,where he could not be revived&later DCP to Max pic.twitter.com/mJjKy336C0

