राहत की बातः कनिका के संपर्क में आए 45 लोगों की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव

लखनऊः बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर के कारण कोरोना का जो डर फैला था उसे लेकर राहत भरी खबर मिली है. कनिका कपूर के संपर्क में आए 45 लोंगों में से अधिकतर की जांच रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है. इनमें से कुछ लोगों की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है. उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश सिंह और उनके परिवार की जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है. बीते शुक्रवार को सिंगर कनिका कपूर कोविड-19 से इंफेक्टेड पाई गई थीं. वह 8 मार्च को लंदन से लखनऊ पहुंची थीं.

हाई प्रोफाइल पार्टियों में गई थीं कनिका

लखनऊ पहुंचने के बाद कनिका दो हाई प्रोफाइल पार्टियों में गईं थी. इन पार्टियों में कई बड़े नेता, मंत्री, नौकरशाह शामिल थे. कनिका के साथ कईयों ने फोटो भी क्लिक कराया था. दो में से एक पार्टी पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी के घर रखी गई थी. राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और उनके सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह भी इस पार्टी में शामिल थे.

Shahjahanpur: A team of State Health Department today went to collect samples of Congress Party leader Jitin Prasad for #Covid_19, who is in home quarantine. The minister had attended the party in Lucknow which was also attended by singer Kanika Kapoor who has tested positive. pic.twitter.com/pwtBO6SKfv

— ANI UP (@ANINewsUP) March 21, 2020