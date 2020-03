राज्यसभा में बोले शाह- और न भड़के दंगा इसलिए चर्चा के लिए मांगा था वक्त

नई दिल्लीः दिल्ली हिंसा को लेकर गुरुवार को राज्यसभा में चर्चा हुई. इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने बेबाकी से सवालों के जबाव दिए और दो टूक कहा कि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि दिल्ली दंगा को लेकर सदन की चर्चा से भागें. शाह ने कहा कि इस चर्चा के माध्यम से यह संदेश न जाए कि हम कुछ चीजों को बचाना चाहते थे या भागने चाहते थे.

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का उस जगह पहुंच चुका है, जहां से कोई भी बात छिप नहीं सकती है. अमित शाह ने कहा कि कहीं और दंगा और हो जाए, दंगाइयों को पकड़ा जाए और इसलिए हमने सदन में चर्चा को लेकर थोड़ा वक्त मांगा था.

कपिल सिब्बल ने कहा वायरस अटैक

सिब्बल ने दिल्ली दंगों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि दिल्ली में हिंसा के पीछे एक वायरस है. इस वायरस को भड़काऊ भाषणों के जरिए फैलाया गया. भाषण देने वालों पर कोई ऐक्शन नहीं लिया गया.

सिब्बल ने शाह पर निशाना साधा कि आप तो लौह पुरुष हैं. सरदार पटेल की जगह पर बैठे हैं.

Kapil Sibal, Congress in Rajya Sabha: The violence happened because of the virus, the communal virus that was spread by the people who were giving speeches. I ask the Home Minister why FIRs were not registered against those who delivered those speeches. #DelhiViolence pic.twitter.com/dCFYHGyLQZ

— ANI (@ANI) March 12, 2020