इन्होंने कोरोना फाइटर्स को मारा था, कोरोना ने इन्हें मार दिया

मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश में पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद में कोरोना महामारी के कारण तीन लोगों की जान चली गई है. ये तीनो मौतें उसी नवाबपुरा इलाके में हुई हैं, जहां पुलिस और स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला किया गया था.

तीन सगे भाईयों की मौत

मुरादाबाद के नवाबपुरा में तीन सगे भाईयों की कोरोना से मौत हो गई है. इसके पीछे विशुद्ध रुप से घर वालों की लापरवाही है. क्योंकि एक सप्ताह पहले इसी घर के एक बुजुर्ग सरताज अली की मौत हो गई थी. वह पहले से सांस के रोगी थे. वह बीमार हुए और उनकी मृत्यु हो गई. लेकिन घर वालों के विरोध के कारण इस बुजुर्ग का कोरोना टेस्ट नहीं कराया जा सका था.

इस जिद का खमियाजा तुरंत दिखाई देने लगा. कुछ ही दिनों बाद इसी घर में एक दूसरे शख्स रोशन अली की तबीयत बिगड़ गई. इस बार घर वालों को अपनी लगती समझ में आ गई. इस मरीज को तुरंत टीएमयू अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उनका कोरोना टेस्ट हुआ तो वो पोजिटिव निकले. उनकी भी मौत हो गई.

इसके बाद नंबर आया इस घर के एक युवक का. जिसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी. 17 अप्रैल को उसकी जांच कराई गई. लेकिन वह भी नहीं बच पाया. इस घर में चार भाईयों का 12 लोगों का परिवार रहता था. दूसरी मौत के बाद सभी को क्वारंटाइन किया गया था. लेकिन तब तक पूरे परिवार में संक्रमण फैल गया था.

कोरोना फाइटर्स पर हमले के पीछे था यही परिवार

इसी परिवार के विरोध के कारण यहां पहुंची मेडिकल और पुलिसकर्मियों की टीम पर हमला किया गया था. ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरस हुई थीं. जिसमें घर की छतों पर चढ़कर महिलाएं पत्थरबाजी करती हुई दिखाई दे रही थीं.

#WATCH Moradabad: Some people pelted stones at medical team&police personnel who had gone to take the family of a #COVID19 positive patient (who died recently), to take them to a quarantine facility. 3 people were injured including a doctor & pharmacist. pic.twitter.com/q4FTzV8Vqc

— ANI UP (@ANINewsUP) April 15, 2020