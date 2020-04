यूपी में 24 जिलों तक फैला कोरोना, संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 200 के पार

लखनऊ: कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. उत्तर प्रदेश में अब तक यहां 210 संक्रमित पाए गए हैं. कोरोना का संक्रमण राज्य के 24 जिलों में फैल गया है. कल रात आगरा में 25 नए केस मिले. इससे प्रशासन के होश उड़ गए हैं और अब आगरा में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है.

जानिये किस जिले में कितने मामले

नोएडा में अभी तक सर्वाधिक 50 पॉजिटिव केस हैं. नोएडा के अलावा मेरठ में 25, आगरा में 43, सहारनपुर में 13, लखनऊ में 10, गाजियाबाद में 10, कानपुर में सात, शामली में छह, पीलीभीत में दो, मुरादाबाद में एक, वाराणसी में पांच, जौनपुर में एक, बागपत में दो, बरेली में 9, बुलंदशहर में तीन, बस्ती में पांच, हापुड़ में एक, गाजीपुर में एक, लखीमपुर खीरी में एक, आजमगढ़ में चार, फिरोजाबाद में चार, हरदोई में 2, प्रतापगढ़ में दो और शाहजहांपुर का एक पॉजिटिव केस शामिल है.

आगरा में 1 रात में 25 नए मामले मिलने से हड़कंप

आगरा के जिलाधिकारी पीएन सिंह ने बताया कि आगरा में 25 नए मामलों की पुष्टि हुई है. इसी के साथ आगरा में कोरोना के मरीजों की संख्या 43 पहुंच चुकी है. एक साथ 25 मरीजों की खबर ने हड़कंप मचा दिया है. डीएम ने पूरे इलाके को पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया हैं.

सभी को मास्क बांटेगी योगी सरकार

ज़ी मीडिया को जानकारी मिली है कि उत्तरप्रदेश की योगी सरकार पूरे राज्य में सभी को मास्क बांटेगी ताकि लोग अपनी सुरक्षा कर सकें. उल्लेखनीय है कि योगी सरकार कोरोना वायरस से प्रदेशवासियों को बचाने के लिए शानदार इंतज़ाम कर रही है जिसकी तारीफ पूरे देश में हो रही है.

Chief Minister Yogi Adityanath has issued orders for the manufacture of 66 crore triple layer special masks made of ‘khadi’. These masks will be washable&reusable. The poor will get it free of cost and for others it will be sold at a nominal price: Uttar Pradesh Govt

