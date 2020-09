सावधान, धरती के करीब आ रहा है एक और क्षुद्रग्रह

नई दिल्लीः पिछले दिनों अपने ग्रह की ओर कई क्षुद्र ग्रहों का आना रहा. यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक और क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है. बीते दिनों पृथ्वी के सबसे नजदीक से गुजरे क्षुद्रग्रह ने वैज्ञानिकों को डरा दिया था. अब एक बार फिर धरती के निकट से एक क्षुद्रग्रह गुजरने वाला है.

चंद्रमा-पृथ्वी से भी कम दूरी से गुजरेगा

जानकारी के मुताबिक आधिकारिक तौर पर इस क्षुद्रग्रह का नाम 2011 ES3 है. बताया जा रहा है कि अगले एक दशक तक पृथ्वी के पास से गुजरने वाले क्षुद्रग्रहों में से यह सबसे पास से गुजरेगा. केवल 2032DB नाम का क्षुद्रग्रह इसी दूरी से पृथ्वी के पास से साल 2032 में गुजरेगा. इस बार यह क्षुद्रग्रह चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी से भी कम दूरी से एक सितंबर को गुजरेगा.

Will #asteroid 2011 ES4 hit Earth? No! 2011 ES4’s close approach is “close” on an astronomical scale but poses no danger of actually hitting Earth. #PlanetaryDefense experts expect it to safely pass by at least 45,000 miles (792,000 football fields) away on Tuesday Sept. 1.

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) August 28, 2020