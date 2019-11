देसी उपले ने मचाया सोशल मीडिया पर धमाल

नई दिल्ली: भारत में शहर हो या गांव गाय के गोबर से बने उपले आसानी से मिल जाते हैं. गोबर से बने इस उपले का महत्व बहुत है, हिंदु पूजा पाठ में गोबर से बने इस उपले का प्रयोग हवनों व कर्म-कांडो में किया जाता है.

गांवों में तो यह उपले फ्री में या 10-20 रुपये देकर ही मिल जाते हैं. वहीं शहरों में भी यह उपले आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं. उपले को गाय या भैंस के गोबर को से आकार देकर बनाते हैं, गावों पर तो महिलाएं अपने हाथों से ही उपले को आकार देती हैं. उपले बनाने के लिए गीले गोबर से आकार दिया जाता है और फिर धूप में सुखाकर तैयार किया जाता है. इसके सूखने के पश्चात यह उपले के रूप में पूरी तरह से तैयार हो जाता है.

पूजा-पाठ में उपले के प्रयोग के अलावा इसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने में ईंधन के रूप में लकड़ियों के साथ या बिना लकड़ियों के किया जाता है. साथ ही ठंड के समय लोग ठंड से बचने के लिए भी घरों के अंदर व बाहर उपला जलाते हैं. उपले को लेकर पहले से ही भारत में कई ई-कॉमर्स कंपनी अपना बिजनेस कर रहे हैं. यहां तक की अमेजन और फिल्पकार्ट जैसी कंपनियां भी ऑनलाइन उपले का व्यापार कर रहे हैं और लोगों को घर तक उपले पहुंचा रहे हैं. लेकिन अब उपले भारत से निकल न्यू जर्सी के एडिसन की एक किराने की दुकान पर भी बिक रहे हैं. करीब दस उपले की कीमत 2.99 डॉलर (214 रुपये) रखी गई है जो भारत की तुलना में काफी महंगा है. यह सोशल मीडिया पर काफी वायरल किया जा रहा है सबसे पहले इसको शेयर ट्विटर यूजर समर हलार्नकर ने की. आप देख सकते हैं कि तस्वीर में उपले पैक रखे हुए है जिसपर लिखा हुआ है कि यह केवल धार्मिक उद्देश्य के लिए है न कि खाने के लिए है.

My cousin sent me this. Available at a grocery store in Edison, New Jersey. $2.99 only.

My question: Are these imported from desi cows or are they from Yankee cows? pic.twitter.com/uJm8ffoKX2

— Samar Halarnkar (@samar11) November 18, 2019